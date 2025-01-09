Hasan Kılca: Gazeteciler, toplumun vicdanını yansıtan aynadır

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında basın mensuplarının önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle çalışan gazetecilerimiz, toplumun vicdanını gözeterek, toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedirler” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yayımladığı mesajla gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle;

"Gazeteciler, toplumun vicdanını yansıtan aynadır. Tarihin her döneminde, şartlar ne kadar zor olursa olsun, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmanın sorumluluğuyla milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın mensupları, kamuoyunun haber alma hakkına önemli katkılarda bulunmaktadır. Zorluklar ve engeller ne olursa olsun, basın mensupları fedakârca ve cesaretle çalışarak, toplumsal vicdanın sesi olmaya devam etmişlerdir. Çünkü onların görevi, yalnızca bilgi aktarmak değil, hakikatin izini sürmek ve bu yolda karanlığı aydınlatacak bir ışık olmaktır.

Basın mensupları hem şehrin hem de ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Konya'mızda da, gazetecilerimiz hem ilçemizde hem de şehrimizdeki tüm gelişmeleri halkımıza ulaştırarak, halk ile yönetim arasında etkin bir iletişim köprüsü kurmaktadır. Onların görevleri, sadece bir haberin aktarılması değil, aynı zamanda toplumu bilinçlendirmek için tarafsız bir şekilde, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Özellikle bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Haber alma hakkının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde karşılanması aynı zaman da demokrasiyi de güçlendirmektedir. Bu doğrultu da mesleki ilkeler, demokratik değerler ve toplumsal sorumluluk gözetilerek yapılan gazetecilik hiç kuşkusuz çok saygın bir meslektir.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, milli ve manevi değerleri en üstte tutarak ilimizde görev yapan tüm gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Görevlerini yerine getirirken vefat eden tüm gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan değerli kardeşimiz Şerif Onar'a da Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Görevlerini çalışma mefhumu gözetmeksizin sürdüren, görevine gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, afiyet ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyorum. Tüm medya çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum.