İSKİ DUYURDU! Sarıyer’de Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), altyapı çalışmaları ve depo bağlantı işlemleri nedeniyle yarın Sarıyer’de bazı mahallelerde su kesintisi yapacak. İSKİ’nin duyurusuna göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü Sarıyer ilçesinde planlı su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi mahallelerde su kesintisi olacak? Kesinti ne kadar sürecek?
Su kesintisi sabah saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti öncesinde gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Güncel bilgilere İSKİ'nin resmi web sitesi ve iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilir.
Sarıyer'de Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler
Maslak, Tarabya, Yeniköy, İstinye, Reşitpaşa, Emirgan, Rumeli Hisarı, Büyükdere ve Baltalimanı mahallelerinde altyapı çalışmaları kapsamında, 17 Mart 2025 Pazartesi günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir.
Vatandaşların beklenmedik bir su kesintisiyle karşılaşmamaları için İSKİ'nin internet sitesinden mahalle bazlı güncellemeleri takip etmeleri önerilmektedir.
İşte Sarıyer'de su kesintisi yaşanacak mahalleler; TIKLAYINIZ
İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak diğer ilçeler ve detaylı bilgiler için İSKİ'nin duyurularını inceleyebilirsiniz.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”