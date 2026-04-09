Daha 35 yaşındaydı: Game of Thrones yıldızı vefat etti
Game of Thrones dizisiyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında yaşamını yitirdi. 2023’te Motor Nöron Hastalığı teşhisi konulan oyuncunun, hastalığa karşı verdiği mücadelenin ardından hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Michael Patrick'in, Kuzey İrlanda'daki bir bakımevinde yaşamını yitirdiği açıklandı. 2023 yılında Motor Nöron Hastalığı teşhisi konulan Patrick'in, uzun süredir tedavi gördüğü ve hastalığa karşı dirençli bir mücadele verdiği belirtildi.
EŞİ DUYURDU
Acı haberi, eşi Naomi Sheehan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sheehan, Patrick'in ailesi ve yakın dostlarının yanında, huzur içinde hayata veda ettiğini ifade etti.Eşinin zorlu süreç boyunca güçlü durduğunu vurgulayan Sheehan, Patrick'in enerjisi, yaşam sevinci ve çevresine verdiği ilhamla her zaman hatırlanacağını dile getirdi.Ayrıca hastalık sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
