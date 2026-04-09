GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,645 TL
EURO
52,128 TL
STERLİN
60,052 TL
GRAM
6.896 TL
ÇEYREK
11.735 TL
YARIM
23.401 TL
CUMHURİYET
46.333 TL
YAŞAM Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Daha 35 yaşındaydı: Game of Thrones yıldızı vefat etti
Game of Thrones dizisiyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında yaşamını yitirdi. 2023’te Motor Nöron Hastalığı teşhisi konulan oyuncunun, hastalığa karşı verdiği mücadelenin ardından hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Michael Patrick'in, Kuzey İrlanda'daki bir bakımevinde yaşamını yitirdiği açıklandı. 2023 yılında Motor Nöron Hastalığı teşhisi konulan Patrick'in, uzun süredir tedavi gördüğü ve hastalığa karşı dirençli bir mücadele verdiği belirtildi.

EŞİ DUYURDU

Acı haberi, eşi Naomi Sheehan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sheehan, Patrick'in ailesi ve yakın dostlarının yanında, huzur içinde hayata veda ettiğini ifade etti.Eşinin zorlu süreç boyunca güçlü durduğunu vurgulayan Sheehan, Patrick'in enerjisi, yaşam sevinci ve çevresine verdiği ilhamla her zaman hatırlanacağını dile getirdi.Ayrıca hastalık sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER