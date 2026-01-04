İspalya nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Denizcilik terimleri arasında yer alan ve gemi içindeki düzeni sağlamaya yönelik olan "ispalya", özellikle yükleme ve istifleme süreçlerinde hayati bir rol oynar.
İspalya Nedir?
Cevap: Bitkilerin tutunduğu sırık
Kaynak: Haber Merkezi
Denizcilik terimleri arasında yer alan ve gemi içindeki düzeni sağlamaya yönelik olan "ispalya", özellikle yükleme ve istifleme süreçlerinde hayati bir rol oynar.
Cevap: Bitkilerin tutunduğu sırık
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap