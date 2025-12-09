GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İzmir’de metro seferleri normale döndü mü? İzmir metrosu ne zaman düzelecek

İzmir’de metro seferleri normale döndü mü? İzmir metrosu ne zaman düzelecek
İzmir’in Bornova ilçesinde metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

İzmir'de Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan tren, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda raydan çıktı.

Trendeki vatandaşlar tahliye edildi.

Çalışma başlatıldı!

İzmir Metro A.Ş. ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı. Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasındaki seferler gecikmeli olarak yapıldı, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında tren seferlerine ara verildi.

İstasyonlara gelenler otobüs duraklarına yönlendirildi. Duraklarda yoğunluk oluştu.

İzmir Metro A.Ş'den açıklama yapıldı!

İzmir Metrosu ne zaman düzelecek?

İzmir Metro A.Ş'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

