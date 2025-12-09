Kenan Yıldız yeni gol sevinci nasıl yapılır? Kenan Yıldızı
Milli Futbolcu Kenan Yıldız Juventus’ta yıldızını parlatmaya devam ediyor. Futbolu, tarzı ve maç içindeki hareketleri ile futbol ikonu olma yolunda ilerleyen genç futbolcu son gol sevinciyle yine gündem oldu.
Sadece Türkiye'nin değil İtalya'nın da en çok sevilen ve takip edilen futbolcularından biri olan Juventus'un 10 numarası Milli futbolcumuz Kenin Yıldız'ın yeni fol sevinci büyük merak uyandırdı. 2 eli ile oluşturduğu yıldız hareketi, futbol ile ilgilenen herkesin ilgisini çekti.
Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapalır?
Kenan Yıldız'ın Seri-A'da Napoli karşısında attığı golden sonra yaptığı gol sevinci çok beğenildi. Bu gol takımını galibiyeti getirmese de İtalya'nın ve Türkiye'nin en çok konuşulan futbol olaylarından biri haline geldi. Peki, Kenan Yıldızı nasıl yapılıyor?
Karmaşık gibi görünse de Kenan Yıldız'ın yaptığı iki elle oluşturmak çok kolay. İki elimizdeki toplam altı (6) parmağı kullanarka Kenan Yıldızı yapabiliriz.
Kenan Yıldız gençler özellikle de çocuklar arasında çok popüler bir isim haline geldi. Milli futbolcunun hayranları arasında yıldız hareketi hızla yayıldı. Hem İtalya'da hem de milli formayla gollerini artıran Kenan Yıldız'ın bundan sonraki süreçte yıldız sevincini sürdürmesi bekleniyor.
