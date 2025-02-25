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Kızıl Goncalar 40. bölümden yeni fragman yayınlandı | Kızıl Goncalar 40. Bölüm Fragmanı

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Kızıl Goncalar 40. bölümden yeni fragman yayınlandı | Kızıl Goncalar 40. Bölüm Fragmanı
NOW TV’in popüler dizisi Kızıl Goncalar’ın 40. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü Pazartesi saat 20.00’da izleyiciyle buluşacak. İşte Kızıl Goncalar 40. Bölüm fragmanı...

Önceki bölümde neler oldu?

Can'ın ölümünden sonra büyük bir acıyla baş başa kalan Cüneyd, bu trajedinin sorumluluğunu üstlenip, kendisinin Can'ı öldürdüğünü düşünerek ölümün izlerini takip edeceği bir yolculuğa çıkar. Zeynep ise, Cüneyd'in aldığı mürşitlik kararını ululara bildirmek üzere harekete geçer. Ancak Zeynep, Cüneyd'in istemediği bir risk alarak, tekkedeki kadınlar için cesur bir adım atmaya karar verir. Zeynep'in bu hamlesiyle zor durumda kalan Sadi Hüdayi, karşı hamle yaparak galip gelecekken, Feyza ile karşılaşacağı sınavdan habersizdir.

Zeynep'e gizli oyununda yardımcı olan Meryem bir yandan da Can'ın ölümü konusunda Cüneyd'i suçlayan Levent'i Cüneyd'le görüşmeye ikna eder. Zeynep'in kadınlarla ilgili hamlesi Meryem'i de duvarlarını yıkacağı bir yolculuğa çıkaracaktır. Çıktığı yolculukta Zeynep'le ve en sonunda da Levent'le yürüyen Cüneyd, Aziz'in her şeyi anlayıp harekete geçmesiyle köşeye sıkışır. Cüneyd, karşısında Aziz olduğunu bilmeden ipuçlarının peşinde yürümeye devam ederken nihayet aklını esir alan sırla yüzleşip tehlikeli bir karar verecektir.

Dizinin konusu ve kadrosu

Dizide, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile geleneksel bir tarikatın içinde büyüyen Meryem'in (Özgü Namal) yollarının kesişmesi anlatılıyor. İnanç ve fikir farklılıklarına rağmen, "evlat" kavramı etrafında şekillenen hikaye, annelik ve babalığın birleştirici gücüne vurgu yapıyor.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar'ın başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal var. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz gibi usta oyuncular yer alıyor.

KIZIL GONCALAR 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Kıızl Goncalar 40. bölüm fragmanı #Kızıl Goncalar

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