Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi 15 ilden biri oldu

Ali Asım Erdem
Güncelleme Tarihi:

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi 15 ilden biri oldu
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen törende, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB Ekibi “Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı” ile “Afetlerde Acil Barınma” alanlarında akreditasyon sertifikalarını aldı. Konya ekibi, süreci başarıyla tamamlayan 15 il arasında yer aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımlarıyla, "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü” kapsamında düzenlenen "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni” AFAD Başkanlığında gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Ekibi de düzenlenen törende yer alarak "Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı” ile "Afetlerde Acil Barınma” alanlarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kazandığı akreditasyonun sertifikalarını aldı.Böylece Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB Ekibi akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan 15 ilden biri oldu. 

(Ali Asım Erdem)

