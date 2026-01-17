Kuralları kanla yazılmıştır hangisi için kullanılan bir sözdür? Çifte Milyon sorusu

Havacılık sektörü ve askeri disiplin başta olmak üzere, katı güvenlik kurallarının hakim olduğu profesyonel alanlarda sıkça kullanılan bu ifade, yaşanmış acı tecrübelerin önemini vurgular. Bu söz, bugün uyulan her kuralın geçmişte yapılmış ölümcül bir hatadan veya kaybedilen bir hayattan ders alınarak oluşturulduğunu hatırlatır.

"Kuralları kanla yazılmıştır" ifadesi hangi meslek grubu veya alan için kullanılır?

Bu deyim, dünyada en yaygın olarak havacılık sektörü için kullanılır. Havacılıkta uygulanan her bir prosedürün, kontrol listesinin (checklist) ve güvenlik önleminin arkasında geçmişte meydana gelmiş bir uçak kazası ve bu kazada hayatını kaybeden insanların hatırası olduğu kabul edilir. Aynı zamanda askeriye, madencilik ve ağır sanayi gibi yüksek riskli iş kollarında da personelin kurallara harfiyen uymasını sağlamak amacıyla bir uyarı niteliğinde sıkça dile getirilir.

