Lebeniyye Çorbası Nedir, Nasıl Yapılır? Kim Milyoner Olmak İster Lebeniyye Çorbası Tarifi

​Oktay Kaynarca’nın sunduğu ATV’nin popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de, “Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır?“ sorusu izleyicilerin ilgisini çekti.

Yarışmada sorulan soru, Google aramalarında üst sıralara tırmandı ve hayatını kaybeden yarışmacıların ardından lebeniye çorbası tarifi ve malzemeleri arananlar arasında yer aldı.

Soru ve Şıklar

Sorunun cevabı için yarışmacılara dört seçenek sunuldu:

A- Beniyelle

B- Lebeniyye

C- Leyebeni

D- Yebenile

Doğru cevap ise B şıkkı, Lebeniyye oldu.

Lebeniyye Çorbası Nedir, Nasıl Yapılır?

Lebeniyye çorbası, yoğurtla hazırlanan ve Lübnan mutfağında, ayrıca Türk mutfağında da bilinen bir çeşit çorbadır. Mardin'de ise çoban çorbası olarak da bilinir. Tarifi ise şu şekildedir:

Tarif:

Pirinci yıkayıp pişirin. Pişen pirinçlerin üzerine 4-5 su bardağı suyu ilave edip kaynatın. Kaynayan çorbaya haşlanmış nohutları ekleyin. Bir kâsede yoğurt, un ve limon suyunu karıştırın. Kaynayan çorbadan 1 kepçe suyu alıp karıştırarak bu karışımı yavaşça çorbaya ekleyin. Köfte için kıyma, soğan, tuz ve karabiberi yoğurup nohut büyüklüğünde toplar hazırlayın. Tereyağında köfteleri kızartıp üzerine nane ekleyin ve pişen çorbaya ilave edin.

Lebeniyye çorbası, sıcak ve lezzetli bir yemek olarak sofralarda yerini alır.

Kaynak: Haber Merkezi