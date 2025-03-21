Nevşehir’de planlı elektrik kesintisi! | Hangi ilçeler ve sokaklar etkilenecek? Nevşehir elektrik kesintisi

MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları sebebiyle Nevşehir'in belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Nevşehir'de beklenen planlı elektrik kesintisi öncesinde vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamaları için kesinti bilgileri paylaşıldı. Peki Nevşehir'in hangi ilçelerinde, ne zaman elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...
İŞTE 22 MART NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
AVANOS
23.03.2025 09:00 - 23.03.2025 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR AVANOS ALAADDİN MAHALLESİ GÜLŞEHİR YOLU Caddesi
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, BOZDAĞ KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, BOZDAĞ KÜMESİ MEVKİİ HARIM KÜMESİ KÜME EVLERİ KümeEvleri
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, HARIM KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, HARIM KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, KUZULUK KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, KUZULUK KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, ORTA KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS İĞDELİKIŞLA KÖYÜ, CAMİ KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS İĞDELİKIŞLA KÖYÜ, ORTAOKUL KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KUYULUKIŞLA KÖYÜ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, AŞAĞI KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, AŞAĞI KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, AŞAĞI KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, KALE KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, KAYABAŞI KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, KAYABAŞI KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, KAYABAŞI KÜMESİ MEVKİİ KALE KÜME KÜME EVLERİ KümeEvleri
GÜLŞEHİR
23.03.2025 09:00 - 23.03.2025 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ALEMLİ KÖYÜ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, ESEN MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, KAZIM KARABEKİR MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, KAZIM KARABEKİR MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI KÖYÜ, KÖRLER MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI KÖYÜ, KÖRLER MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI KÖYÜ, ÖTEGEÇE MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI KÖYÜ, ÖTEGEÇE MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ AYLAR Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ DOĞANLAR/5 SOKAK Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, HÜRRİYET MEVKİİ TEPECİK Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, MEZARLIK MEVKİİ AKÇA Sokak
HACIBEKTAŞ
23.03.2025 09:00 - 23.03.2025 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ AŞAĞIBARAK KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ BELBARAK KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ BÜYÜKKIŞLA KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ HIDIRLAR KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KARAOVA KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KİLLİK KÖYÜ
MERKEZ
23.03.2025 09:30 - 23.03.2025 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR MERKEZ ALACAŞAR KÖYÜ
23.03.2025 14:30 - 23.03.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
NEVŞEHİR MERKEZ ALACAŞAR KÖYÜ
NEVŞEHİR MERKEZ ALACAŞAR KÖYÜ BALCIN KÜME EVLERİ KümeEvleri
Kaynak: Haber Merkezi