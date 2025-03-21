GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Nevşehir’de planlı elektrik kesintisi! | Hangi ilçeler ve sokaklar etkilenecek? Nevşehir elektrik kesintisi

Nevşehir’de planlı elektrik kesintisi! | Hangi ilçeler ve sokaklar etkilenecek? Nevşehir elektrik kesintisi
Nevşehirliler dikkat! Nevşehir’in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin ayrıntıları ve etkilenecek sokaklar listelendi. Nevşehir’de elektrik ne zaman, saat kaçta kesilecek? İşte tüm detaylar…

MEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, altyapı ve bakım çalışmaları sebebiyle Nevşehir'in belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Nevşehir'de beklenen planlı elektrik kesintisi öncesinde vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamaları için kesinti bilgileri paylaşıldı. Peki Nevşehir'in hangi ilçelerinde, ne zaman elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

 
İŞTE 22 MART NEVŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
 
AVANOS
 
23.03.2025 09:00 - 23.03.2025 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
NEVŞEHİR AVANOS ALAADDİN MAHALLESİ GÜLŞEHİR YOLU Caddesi
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, BOZDAĞ KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, BOZDAĞ KÜMESİ MEVKİİ HARIM KÜMESİ KÜME EVLERİ KümeEvleri
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, HARIM KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, HARIM KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, KUZULUK KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, KUZULUK KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖYÜ, ORTA KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS İĞDELİKIŞLA KÖYÜ, CAMİ KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS İĞDELİKIŞLA KÖYÜ, ORTAOKUL KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KUYULUKIŞLA KÖYÜ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, AŞAĞI KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, AŞAĞI KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, AŞAĞI KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, KALE KÜME MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, KAYABAŞI KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, KAYABAŞI KÜMESİ MEVKİİ
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖYÜ, KAYABAŞI KÜMESİ MEVKİİ KALE KÜME KÜME EVLERİ KümeEvleri
 
GÜLŞEHİR
 
23.03.2025 09:00 - 23.03.2025 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ALEMLİ KÖYÜ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, ESEN MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, KAZIM KARABEKİR MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖYÜ, KAZIM KARABEKİR MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI KÖYÜ, KÖRLER MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI KÖYÜ, KÖRLER MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI KÖYÜ, ÖTEGEÇE MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI KÖYÜ, ÖTEGEÇE MEVKİİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ AYLAR Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, CUMHURİYET MEVKİİ DOĞANLAR/5 SOKAK Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, HÜRRİYET MEVKİİ TEPECİK Sokak
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖYÜ, MEZARLIK MEVKİİ AKÇA Sokak
 
HACIBEKTAŞ
 
23.03.2025 09:00 - 23.03.2025 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
 
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ AŞAĞIBARAK KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ BELBARAK KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ BÜYÜKKIŞLA KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ HIDIRLAR KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KARAOVA KÖYÜ
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KİLLİK KÖYÜ
 
MERKEZ
 
23.03.2025 09:30 - 23.03.2025 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
NEVŞEHİR MERKEZ ALACAŞAR KÖYÜ
 
23.03.2025 14:30 - 23.03.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
NEVŞEHİR MERKEZ ALACAŞAR KÖYÜ
NEVŞEHİR MERKEZ ALACAŞAR KÖYÜ BALCIN KÜME EVLERİ KümeEvleri

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER