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Nevşehirliler Dikkat! Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi Yaşanacak

Nevşehirliler Dikkat! Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi Yaşanacak

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve depo bağlantı işlemleri nedeniyle, 14 Mart 2025 Cuma günü belirli mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Kapsayacak?

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, su kesintisi saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda kesinti akşam saatlerinde sona erecek. Bu süreçte vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

Vatandaşların Alması Gereken Önlemler

Su kesintisinin etkilerini en aza indirmek için vatandaşların kesinti öncesinde şu tedbirleri almaları önerilmektedir:

Günlük su ihtiyacını karşılamak amacıyla önceden yeterli miktarda su depolamak.

Kesinti süresince su kullanımını minimum seviyede tutmak.

Kesinti sonrası suyun tamamen temizlenene kadar bir süre akıtılarak kullanılmasına dikkat etmek.

Nevşehir'de Yarın Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler 

Nevşeghir'in birçok Mahallelerinde altyapı çalışmaları kapsamında,14 Mart 2025 Cuma günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir. Vatandaşların beklenmedik su kesintisi yaşamaması için Nevşehir Belediyesi'nin internet sitesinden mahalle mahalle güncel kesinti bilgileri paylaşılmaktadır.

İşte Nevşehir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler ve detaylar: TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi

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