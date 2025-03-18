Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihi
11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte gözler bayram tatiline çevrildi.Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan (Şeker) Bayramı bu yıl mart ayının son günlerinde başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sonra? Arefe günü ne zaman? İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihi...
11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın ilk iki haftasının geride kalmasıyla birlikte İslam dünyası genelinde Ramazan Bayramı heyecanı başladı.
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen arefe günü, bu yılın ilk bayramı öncesinde gündeme geldi. Arefe günüyle birlikte ramazan ayının son iftarı yapılacak.Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”