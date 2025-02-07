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Roblox açıldı mı, açılacak mı, ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli kalktı mı, kalkacak mı? 2025’te Roblox açılacak mı?

Roblox açıldı mı, açılacak mı, ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli kalktı mı, kalkacak mı? 2025’te Roblox açılacak mı?
Türkiye’de çevrimiçi oyun dünyasında büyük bir ilgi gören Roblox, Ağustos 2024’ten bu yana erişim engeliyle karşı karşıya. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan bu karar, oyun severler arasında hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı. Platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Roblox’un geleceği hakkında net bir bilgi bulunmazken, kullanıcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, erişim engeli kaldırılacak mı, yoksa yasak kalıcı mı olacak? İşte detaylar...

Popüler oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılması, oyunseverlerin gündemindeki yerini koruyor. 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana yürürlükte olan erişim engeliyle ilgili meraklı sorgulamalar artarken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Oyuncular, "Roblox ne zaman yeniden erişime açılacak?" sorusunun yanıtını sabırsızlıkla beklerken, çözüm umuduyla yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, Roblox'un erişim engeli kaldırıldı mı? İşte güncel durum ve ayrıntılar...

Roblox erişim engeli kalkacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord'un erişim engeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Platformların mahkeme kararıyla kapatıldığını belirten Uraloğlu, "Temsilcilikleri olmamasına rağmen bizimle iletişim halindeler. Mahkeme gerekçelerini düzeltme konusunda çaba gösteriyorlar. Bu süreç tamamlandığında, tekrar mahkemeye başvurarak açılmaları mümkün olabilir," ifadelerini kullandı. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Bakan, zararları azaltıp faydalı içeriklerle devam edilebileceğini ifade etti.

Roblox ne zaman kapatıldı?

Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla erişime engellendi.

Roblox neden kapandı?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, 1 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Roblox platformu için erişim engeli talebinde bulundu.

2025'te Roblox açılacak mı?

Kullanıcıların programlama ve oyun tasarımı gibi beceriler kazanmasına olanak tanıyan Roblox, geçtiğimiz dönemde erişim engeliyle karşılaştı. Instagram yasağının kaldırılmasının ardından, Roblox'un da açılıp açılmadığını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Ancak Roblox'a uygulanan erişim engeli hala devam ediyor. Yasakla ilgili bir tarih belirlenmiş değil ve hükümet yetkililerinden konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Roblox ne zaman açılacak?

Roblox'un ne zaman erişime açılacağına dair Adalet Bakanlığı tarafından henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak mevcut açıklamalara bakıldığında, platformun yakın zamanda açılması beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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