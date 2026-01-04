Sakarya Meydan Muharebesi Tarihî Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?

Türk istiklal mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği topraklar, günümüzde milli park statüsüyle korunmakta ve ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
Sakarya Meydan Muharebesi Tarihî Milli Parkı Hangi İlin Sınırları İçerisindedir?
Cevap: Sakarya Meydan Muharebesi Tarihî Milli Parkı, ismine rağmen Sakarya ilinde değil, Ankara ilinin Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır.
Bu milli park, 2015 yılında ilan edilmiş olup muharebenin gerçekleştiği stratejik tepeleri, mevzileri ve şehitlikleri kapsamaktadır.
