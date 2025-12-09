Salı Akşamı (9 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

9 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:



Salı Akşamı Dizileri (9 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) ATV Gözleri KaraDeniz (Yeni Bölüm) Show TV Rüya Gibi (Yeni Bölüm) NOW TV Kıskanmak (Yeni Bölüm) Star TV Kral Kaybederse (Yeni Bölüm) Kanal D (Dizi Yok)

TRT 1 Yayın Akışı (9 Aralık 2025)

"Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler dizi de bu akşam yayınlanacaktır:

Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.



TRT 1 ekranlarında bu akşam dizinin ardından önemli bir spor karşılaşması da yer alıyor:

Saat Program 14:20 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) 23:00 Monaco - Galatasaray (Spor Karşılaşması)

Kaynak: Haber Merkezi