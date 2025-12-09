Salı Akşamı (9 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

9 Aralık akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
Salı Akşamı Dizileri (9 Aralık)
|Kanal
|Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
|TRT 1
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)
|ATV
|Gözleri KaraDeniz (Yeni Bölüm)
|Show TV
|Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
|NOW TV
|Kıskanmak (Yeni Bölüm)
|Star TV
|Kral Kaybederse (Yeni Bölüm)
|Kanal D
|(Dizi Yok)
TRT 1 Yayın Akışı (9 Aralık 2025)
"Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu popüler dizi de bu akşam yayınlanacaktır:
Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
TRT 1 ekranlarında bu akşam dizinin ardından önemli bir spor karşılaşması da yer alıyor:
|Saat
|Program
|14:20
|Kasaba Doktoru
|17:45
|Lingo Türkiye
|19:00
|Ana Haber
|20:00
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)
|23:00
|Monaco - Galatasaray (Spor Karşılaşması)
