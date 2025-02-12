SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU HABERLERİ: Ankara’ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

Ankaralılar dikkat! Meteoroloji güncel hava durumu verilerini paylaştı. Başkent ve ilçeleri beyaza bürünecek! Gece sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek! Peki, Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İşte, Ankara hava durumu ve beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar…

ANKARA HAVA DURUMU | Ankara'ya kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, 12 Şubat Çarşamba günü itibariyle Ankara genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve Kızılcahamam, Beypazarı, Güdül gibi ilçelerde karın etkili olması tahmin edilirken, 13 Şubat Perşembe günü ise kar yağışı şiddetini artırarak tüm şehri etkisi altına alacak.

ANKARA HAVA DURUMU | Kar ne zaman etkisini kaybedecek?

14 Şubat Cuma gününden itibaren kar yağışının yerini sisli hava alması bekleniyor. 15 Şubat Cumartesi günü ise sis yoğunlaşacak ve görüş mesafesi ciddi şekilde azalacak. Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda buzlanma olabileceğini bildirerek sürücülere uyarılarda bulundu.

ANKARA HAVA DURUMU | Kar ve buzlanmaya dikkat!

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini belirtti. Özellikle Çankaya, Etimesgut, Altındağ ve Keçiören gibi ilçelerde yolların kayganlaşabileceği ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Ankaralılar, önümüzdeki günlerde sert kış koşullarına hazır olmalı! Kar yağışı ve sisin etkisini göstereceği bu günlerde, sürücülerin hızlarını düşürmesi, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurması tavsiye ediliyor. Yetkililer, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini de hatırlattı.

Ankara kışa teslim olacak! Önümüzdeki günlerde şehirde kar ve soğuk hava etkisini artıracak!

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

Yarın için Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

13 Şubat 2025 Perşembe Ankara hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°

14 Şubat 2025 Cuma Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 7°

15 Şubat 2025 Cumartesi Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 10°

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu