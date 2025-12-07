Teşkilat Bu Akşam Var mı, Yok mu? Teşkilat Neden Yok? 7 Aralık 2025 TRT 1 Yayın Akışı

Teşkilat izleyicileri, dizinin 7 Aralık akşamı yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. TRT 1 yayın akışı, dizinin durumunu netleştiriyor.
Teşkilat Bu Akşam Var mı, Yok mu?
Teşkilat bu akşam TRT 1'de yayınlanacak. Yayın akışında saat 20.00'de yeni bölümüyle yer alıyor.
Teşkilat Neden Yok?
Dizi yayın akışına göre herhangi bir iptal veya değişiklik yok. Teşkilat planlandığı gibi ekrana gelecek.
Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Teşkilat'ın 160. bölümü bu akşam (7 Aralık) saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında.
7 Aralık 2025 TRT 1 Yayın Akışı
05:58 – İstiklal Marşı
06:00 – Ege'nin Hamsisi
08:25 – Teşkilat
11:45 – Enine Boyuna (Canlı)
13:00 – Yurda Dönüş
14:05 – Cennetin Çocukları
17:30 – Kod Adı Kırlangıç
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Teşkilat (Yeni Bölüm)
00:15 – 3'Te 3
01:30 – Gönül Dağı
03:55 – Yurda Dönül
