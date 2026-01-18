Üç maymunu oynamak deyimindeki maymunların yapmadığı eylem hangisidir? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

Dünya çapında bir bilgeliğin ve toplumsal bir tavrın simgesi haline gelen "Üç Maymun" figürü, kökeni uzak doğu felsefesine dayanan ve insanın dış dünyadaki olumsuzluklara karşı takındığı tavrı betimleyen evrensel bir semboldür. Japonca'da "Mizaru, Kikazaru, Iwazaru" isimleriyle anılan bu üç maymun, kötülükten korunmanın ve iç huzuru bulmanın bir yolu olarak "görmemeyi, duymamayı ve konuşmamayı" öğütler.

"Üç Maymunu Oynamak" deyimindeki maymunların kapatmadığı bölge hangisidir?

Bu simgesel anlatımda her bir maymun, elleriyle yüzündeki farklı bir duyu organını kapatarak dış dünyaya karşı bir set çeker:

Mizaru: Gözlerini kapatır; kötü olanı görmemeyi temsil eder.

Kikazaru: Kulaklarını kapatır; kötü olanı duymamayı temsil eder.

Iwazaru: Ağzını kapatır; kötü olan hakkında konuşmamayı temsil eder.

Günümüz Türkçesinde "üç maymunu oynamak" deyimi, genellikle gerçekleri bildiği halde sorumluluk almamak veya olaylara karışmamak için sessiz kalmak anlamında kullanılsa da, orijinal öğretide erdemli bir duruşu simgeler. Ancak bu klasik üçlemede maymunlardan herhangi birinin alnını kapattığı bir tasvir bulunmamaktadır.

Cevap: Alnını kapatır.

