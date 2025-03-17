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Uzak Şehir 18. Bölüm izle! Alya Cihan’ın gerçek yüzünü görüyor! Uzak Şehir son bölüm izle kesintisiz full HD!

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Uzak Şehir 18. Bölüm izle! Alya Cihan’ın gerçek yüzünü görüyor! Uzak Şehir son bölüm izle kesintisiz full HD!
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolünde yer aldığı “Uzak Şehir“ dizisi, her hafta izleyicileri ekran başına toplamayı başarıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide, Cihan’ın boşanma davasında Alya için söyledikleri, ikilinin arasındaki gerilimi artırır. Alya ve Cihan, birbirlerine olan gerçek duygularını dile getirmekten kaçtıkça, aralarındaki gerginlik derinleşir.

Uzak Şehir bu akşam 18. bölümü ile ekrana geliyor. AyNa Yapım imzalı, Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine'nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur'la Cihan'ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine'nin nefretiyle yüzleşir.

Uzak Şehir 18. Bölüm Özeti

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve çekildiği mekanlarla büyük ilgi gören "Uzak Şehir" dizisi, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. AyNa Yapım tarafından hazırlanan ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın yazdığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle:

Cihan'ın boşanma davasında Alya için söylediklerinden sonra Alya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir. Demir'in Zerrin üzerinden Cihan'lardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nare başarısız olur. Kaya'dan Zerrin'in Demir'le evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken Cihan Nare'yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır.

Alya ve Cihan'ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine'nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur'la Cihan'ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine'nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya'nın canını yakmak için Cihan'ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler.

Alya Boran'ın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice adım atması onu Cihan'ın itirafına kadar götürür. Bu itiraf karşısında Alya Cihan'a karşı eskisi gibi bakabilecek midir yoksa onu kalbinin derinliklerine gömmesine mi neden olacaktır?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Uzak Şehir 18. Bölüm izle

Kaynak: Haber Merkezi

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