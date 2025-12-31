1 Ocak 2026 Okullar Tatil mi? Yarın Okul Var mı?

1 Ocak 2026 Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Yeni yılın ilk günü olması sebebiyle 1 Ocak, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle devlet okulları ve özel okullar tüm gün kapalı olacak, öğrenciler ders işlemeden yeni yılı karşılayacak.
1 Ocak 2026 Okullar Tatil mi?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, Milli Bayram ve resmi tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle Türkiye genelinde tüm devlet ve özel okullarda eğitime ara verilecek. Öğrenciler, tatil boyunca ders yapmadan yılbaşı coşkusunu aileleriyle geçirme fırsatı bulacak.
Yarın Okul Var mı?
1 Ocak 2026 Perşembe günü okullar tamamen tatil olacak. Öğrenciler için dersler, sınavlar veya ek çalışmalar yapılmayacak. Veliler, çocuklarıyla birlikte yeni yıl kutlamaları ve hazırlıkları için günlerini planlayabilir.
Önemli Not:
