2026 sınav takvimi: YKS, KPSS ve LGS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ise temmuz ayında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ise 7 Haziran 2026’da yapılacak.

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının ikinci haftasında yapılacak. Takvime göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 13 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 14 Haziran Pazar sabah oturumunda, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 14 Haziran Pazar öğleden sonra oturumunda uygulanacak. YKS sonuçlarının ise temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanıyor.

KPSS maratonu temmuzda başlıyor

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gireceği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi de netleşti. 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 19 Temmuz'da yapılacak. Alan Bilgisi testleri 25-26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına ilişkin tarihler de takvimde yerini alırken, bu sınavların eylül ve ekim aylarında yapılması öngörülüyor.

Akademik sınavlar ve dil sınavları

Lisansüstü eğitime devam etmek isteyenlerin katılacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2026 yılı içerisinde üç kez düzenlenecek. Yılın ilk ALES oturumu nisan ayında yapılacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ise ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl boyu sürecek olan e-YDS takvimi de ÖSYM'nin duyurusunda detaylandırıldı.

Diğer önemli sınavlar

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın mart ayı sonunda, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ise temmuz ayı başında yapılacağı bildirildi.

Adaylar, 2026 yılı sınav takviminin detaylarına, sınav başvuru tarihlerine ve sonuçların ilan edileceği günlere ÖSYM'nin "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

LGS ve Bursluluk Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2026 yılında gerçekleştirilecek merkezi sınavların uygulama takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başvurularına ve uygulama sürecine ilişkin ayrıntılı kılavuzun nisan ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) tarihi de netleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabileceği bursluluk sınavı, 19 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

