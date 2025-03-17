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DGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu: DGS ne zaman 2025?

DGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu: DGS ne zaman 2025?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 takvimi, her yıl olduğu gibi üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenciler için büyük bir merak konusu oldu. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini araştırmaya başladılar.

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi üniversite eğitimine geçiş yapmak isteyen binlerce öğrenci için merakla beklenen bir konu haline geldi. İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayıp, dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, sınav tarihleri ve başvuru süreçlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

DGS NE ZAMAN 2025?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 yılı için kesin tarihi belli oldu. Ön lisans eğitimlerini tamamlayarak dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için bu yılki sınav tarihi 20 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, sınav bu tarihte ülke genelinde merkezi sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler DGS sayesinde iki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına yükseltebilecekler.

DGS BAŞVURU NE ZAMAN?
DGS başvuruları 2025 yılı için 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve başvuru süreci 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Ayrıca başvuru süresini kaçıranlar için 13 Haziran 2025 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacak. Ancak geç başvuru yapmak isteyen adayların, standart başvuru ücretine ek olarak ek bir ücret ödemeleri gerekecek.

DGS'ye başvuru yapabilmek için adayların, ülke genelindeki iki yıllık ön lisans programlarından birini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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