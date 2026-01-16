KTO Karatay Üniversitesi’nde akademik teşvik ödül töreni ve cübbe giyme programı düzenlendi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde, 2025 yılında uygulanan Akademik Teşvik Sistemi kapsamında başarılı bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenler ile Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi unvanı alan öğretim üyelerine yönelik “Akademik Teşvik Ödül Töreni ve Akademik Cübbe Giyme Programı” düzenlendi.

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında bilimsel çıktılarıyla yüksek puan elde eden akademisyenlerin desteklenmesi ve akademik unvan alan öğretim üyelerine cübbelerinin takdim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen programa KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve aileleri katıldı.

"Bilim Dünyasına Katkı Sunan Akademisyenlerimiz Üniversitemizin Akademik Vizyonunu Daima İleriye Taşıyor”

Programın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; "KTO Karatay Üniversitesi olarak bilimin ışığında ilerlemeyi ve akademik üretkenliği her zaman en öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Kendimize bir hedef belirledik, yol çizdik. Bu doğrultuda temel hedefimiz bilimsel yayın sayısını artırmak, genç ve tecrübeli akademisyenleri bir araya getirerek güçlü bir yayın kültürü oluşturmak, yeni bilgiler üretmek ve bu akademik birikimi yeni çalışma alanları aracılığıyla öğrencilerimize katkı sağlayacak şekilde değerlendirmektir.

Bugün burada üniversitemize değer katan akademisyenlerimizi onurlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Akademik teşvik uygulamamızla, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli yayınlar üreten, projeler geliştiren ve bilim dünyasına katkı sunan akademisyenlerimizi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Elde edilen her başarı, üniversitemizin akademik vizyonunu daima ileriye taşıyor. Bugün cübbelerini teslim ettiğimiz akademisyenlerimiz, bilgi birikimleri ve bilimsel duruşlarıyla öğrencilerimize rehber olmaya devam edecek. Başarıların artarak sürmesini temenni ediyor, öğretim üyelerine sizlerin huzurunda tek tek teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Sadık Ata, akademik teşvik sistemi ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. "Akademik Teşvik Ödül Töreni ve Akademik Cübbe Giyme Programı”, plaket ile cübbe takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ ALAN AKADEMİSYENLER

Alan Fakülte / Birim Adı-Soyadı

Üniversite & Fen Bilimleri MDBF Doç. Dr. Vahdettin DEMİR

Sağlık Bilimleri SBF Öğr. Gör. Ayşenur AYKUL YAĞCIOĞLU

Sosyal Bilimler TSMYO Dr. Öğr. Üyesi Sinan ÇİZMECİOĞLU

Güzel Sanatlar GSTF Dr. Öğr. Üyesi Betül HATİPOĞLU ŞAHİN

Fen Bilimleri MDBF Dr. Öğr. Üyesi Esra BOZ

Fen Bilimleri MDBF Prof. Dr. Ahmet AVCI

Fen Bilimleri MDBF Dr. Öğr. Üyesi Sadık ATA

Fen Bilimleri MDBF Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ

Sağlık Bilimleri SBF Doç. Dr. Serap SAYAR

Sağlık Bilimleri SBF Öğr. Gör. Merve YAZAR RENKYORGANCI

Sağlık Bilimleri SHMYO Öğr. Gör. Hasan GERÇEK

Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞUMLU

Sosyal Bilimler İİSBF Dr. Öğr. Üyesi Hamide SELÇUK

Sosyal Bilimler İİSBF Arş. Gör. Said Sami SÖNMEZ

Sosyal Bilimler İİSBF Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERGUN

Sosyal Bilimler TSMYO Öğr. Gör. Müşerref ARIK

Güzel Sanatlar GSTF Öğr. Gör. Dr. Ali ŞAHİN

Güzel Sanatlar GSTF Arş. Gör. Büşra YILMAZ ERDOĞAN

Güzel Sanatlar GSTF Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİRKAN

Güzel Sanatlar GSTF Prof. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU

PROFESÖR, DOÇENT VE DR. ÖĞR. ÜYESİ UNVANI ALANLAR

Fakülte Bölüm / Program Unvan Adı-Soyadı

GSTF Grafik Tasarımı Prof. Dr. Çağrı GÜMÜŞ

GSTF Grafik Tasarımı Prof. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU

Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Prof. Dr. Celal IŞIKLAR

Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Doç. Dr. Aytekin ÇELİK

Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Elif AKINCI

Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Burcu TURAN

İİSBF Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Elif TUNÇ DEMİR

İİSBF Enerji Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Fatih BOZ

İİSBF Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Ali Yasin KAFES

İİSBF Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Buğra SOYLU

MDBF İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Abdulkerim İLGÜN

MDBF İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Vahdettin DEMİR

MDBF Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Atakan DAŞDEMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doç. Dr. Bayram Sönmez ÜNÜVAR

GSTF İç Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi Merve ATMACA ÇETİNKAYA

SHMYO Diyaliz Dr. Öğr. Üyesi Merve AŞKIN CERAN

SHMYO Çocuk Gelişimi Dr. Öğr. Üyesi Emine ARSLAN KILIÇOĞLU

TSMYO Dış Ticaret Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa AKKAN

TSMYO E-Ticaret ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi Hacı Halil BAŞER

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doç. Dr. Gülsüm GÖNÜLALAN

Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Doç. Dr. Tuğçe DURAN

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra ERBAYRAM

Tıp Fakültesi Anatomi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur TÜRKOĞLU

Tıp Fakültesi Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi Kaniye Zeynep ÇALIŞKAN SAK

(Cumali Özer)