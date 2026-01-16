KTO Karatay Üniversitesi’nde akademik teşvik ödül töreni ve cübbe giyme programı düzenlendi

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında bilimsel çıktılarıyla yüksek puan elde eden akademisyenlerin desteklenmesi ve akademik unvan alan öğretim üyelerine cübbelerinin takdim edilmesi amacıyla gerçekleştirilen programa KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve aileleri katıldı.
"Bilim Dünyasına Katkı Sunan Akademisyenlerimiz Üniversitemizin Akademik Vizyonunu Daima İleriye Taşıyor”
Programın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; "KTO Karatay Üniversitesi olarak bilimin ışığında ilerlemeyi ve akademik üretkenliği her zaman en öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Kendimize bir hedef belirledik, yol çizdik. Bu doğrultuda temel hedefimiz bilimsel yayın sayısını artırmak, genç ve tecrübeli akademisyenleri bir araya getirerek güçlü bir yayın kültürü oluşturmak, yeni bilgiler üretmek ve bu akademik birikimi yeni çalışma alanları aracılığıyla öğrencilerimize katkı sağlayacak şekilde değerlendirmektir.
Bugün burada üniversitemize değer katan akademisyenlerimizi onurlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Akademik teşvik uygulamamızla, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli yayınlar üreten, projeler geliştiren ve bilim dünyasına katkı sunan akademisyenlerimizi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Elde edilen her başarı, üniversitemizin akademik vizyonunu daima ileriye taşıyor. Bugün cübbelerini teslim ettiğimiz akademisyenlerimiz, bilgi birikimleri ve bilimsel duruşlarıyla öğrencilerimize rehber olmaya devam edecek. Başarıların artarak sürmesini temenni ediyor, öğretim üyelerine sizlerin huzurunda tek tek teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasının ardından Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Sadık Ata, akademik teşvik sistemi ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. "Akademik Teşvik Ödül Töreni ve Akademik Cübbe Giyme Programı”, plaket ile cübbe takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ ALAN AKADEMİSYENLER
Alan Fakülte / Birim Adı-Soyadı
Üniversite & Fen Bilimleri MDBF Doç. Dr. Vahdettin DEMİR
Sağlık Bilimleri SBF Öğr. Gör. Ayşenur AYKUL YAĞCIOĞLU
Sosyal Bilimler TSMYO Dr. Öğr. Üyesi Sinan ÇİZMECİOĞLU
Güzel Sanatlar GSTF Dr. Öğr. Üyesi Betül HATİPOĞLU ŞAHİN
Fen Bilimleri MDBF Dr. Öğr. Üyesi Esra BOZ
Fen Bilimleri MDBF Prof. Dr. Ahmet AVCI
Fen Bilimleri MDBF Dr. Öğr. Üyesi Sadık ATA
Fen Bilimleri MDBF Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ
Sağlık Bilimleri SBF Doç. Dr. Serap SAYAR
Sağlık Bilimleri SBF Öğr. Gör. Merve YAZAR RENKYORGANCI
Sağlık Bilimleri SHMYO Öğr. Gör. Hasan GERÇEK
Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞUMLU
Sosyal Bilimler İİSBF Dr. Öğr. Üyesi Hamide SELÇUK
Sosyal Bilimler İİSBF Arş. Gör. Said Sami SÖNMEZ
Sosyal Bilimler İİSBF Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERGUN
Sosyal Bilimler TSMYO Öğr. Gör. Müşerref ARIK
Güzel Sanatlar GSTF Öğr. Gör. Dr. Ali ŞAHİN
Güzel Sanatlar GSTF Arş. Gör. Büşra YILMAZ ERDOĞAN
Güzel Sanatlar GSTF Dr. Öğr. Üyesi Özlem DEMİRKAN
Güzel Sanatlar GSTF Prof. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU
PROFESÖR, DOÇENT VE DR. ÖĞR. ÜYESİ UNVANI ALANLAR
Fakülte Bölüm / Program Unvan Adı-Soyadı
GSTF Grafik Tasarımı Prof. Dr. Çağrı GÜMÜŞ
GSTF Grafik Tasarımı Prof. Dr. Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Prof. Dr. Celal IŞIKLAR
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Doç. Dr. Aytekin ÇELİK
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Elif AKINCI
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Burcu TURAN
İİSBF Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Elif TUNÇ DEMİR
İİSBF Enerji Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Fatih BOZ
İİSBF Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Ali Yasin KAFES
İİSBF Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Buğra SOYLU
MDBF İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Abdulkerim İLGÜN
MDBF İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Vahdettin DEMİR
MDBF Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Atakan DAŞDEMİR
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doç. Dr. Bayram Sönmez ÜNÜVAR
GSTF İç Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi Merve ATMACA ÇETİNKAYA
SHMYO Diyaliz Dr. Öğr. Üyesi Merve AŞKIN CERAN
SHMYO Çocuk Gelişimi Dr. Öğr. Üyesi Emine ARSLAN KILIÇOĞLU
TSMYO Dış Ticaret Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa AKKAN
TSMYO E-Ticaret ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi Hacı Halil BAŞER
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doç. Dr. Gülsüm GÖNÜLALAN
Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Doç. Dr. Tuğçe DURAN
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra ERBAYRAM
Tıp Fakültesi Anatomi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur TÜRKOĞLU
Tıp Fakültesi Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi Kaniye Zeynep ÇALIŞKAN SAK
