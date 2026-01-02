KTÜN Teknik Bilimler MYO’nun iki programı MEDEK tarafından akredite edildi

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan İnşaat Teknolojisi Programı ile Yapı Yalıtım Teknolojisi Programı, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından yürütülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak iki yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazandı.

MEDEK tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen programlar, saha ziyareti kapsamında detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Saha ziyaretinin ilk aşamasında MEDEK değerlendirme ekibi, üniversitemiz üst yönetimiyle bir tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurettin Çetinkaya ve Genel Sekreterimiz Kamil Gök katıldı. Görüşmede akreditasyon süreci, programların yapısı ve kalite güvencesi uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı.

Ziyaret sürecinde Değerlendirme Takım Başkanı ilgili daire başkanlıklarını ziyaret ederek idari süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Takım üyeleri ise öğretim elemanları ve öğrenci temsilcileriyle ayrı oturumlar gerçekleştirerek eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenme çıktıları ve kalite güvence mekanizmalarını inceledi. Ayrıca sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda programların sektörel gereksinimlerle uyumu ve mezun yeterlilikleri ele alındı.

Saha ziyaretinin ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, İnşaat Teknolojisi Programı ile Yapı Yalıtım Teknolojisi Programı'nın MEDEK kriterlerini karşıladığı ve iki yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazandığı bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, "Meslek yüksekokullarımızda yürütülen öğretim faaliyetlerinin ulusal kalite standartları çerçevesinde değerlendirilmesi, üniversitemizin kalite odaklı vizyonunun önemli bir parçasıdır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun iki programının MEDEK tarafından akredite edilmesi, uygulama temelli eğitim anlayışımızın ve sürekli iyileştirme kültürümüzün somut bir göstergesidir. Sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Altın ise yaptığı değerlendirmede, "Akreditasyon süreci, programlarımızın güçlü yönlerini ortaya koymanın yanı sıra gelişime açık alanlarımızı da sistematik bir biçimde ele almamıza imkân tanımıştır. İnşaat Teknolojisi ve Yapı Yalıtım Teknolojisi Programlarımızın MEDEK tarafından akredite edilmesi, öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini belgelendirmektedir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum,” dedi.

(Cumali Özer)