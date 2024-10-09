Selçuk İletişim TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda 8 ödül ile zirvede

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda 8 ödül ile en fazla ödül ve birincilik alan fakülte oldu.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve TRT Arı Stüdyosu'nda gerçekleştirilen törende derece elde eden genç iletişimcilere, ödülleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından verildi. Yarışmada Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 5 farklı kategoride 8 ödülün sahibi oldu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da ödül törenine katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı. Ödül alan ve final aşamasına kalma başarısı gösteren öğrencileri ve öğretim elemanlarını tebrik eden Prof. Dr. Yılmaz, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinin her geçen yıl başarısını tescillediğini ifade etti.

Prof. Dr. Yılmaz, "Geleceğin iletişimcilerinin yetiştirilmesi ve öğrencilerimizin tecrübe edinmesi adına ulusal ve uluslararası yarışmaların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında TRT'nin iletişim alanında yetenekli gençleri keşfetmek amacıyla düzenlediği yarışma, sektöre önemli katkılar sunmaktadır. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törene İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Osman Olkun, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİNE KAZANDIRILAN ÖDÜLLER

Radyo Programı Kategorisi'nde Yaren Budak "Gazze'nin Oyunu” projesi ile birincilik; Sinem Karapınar ve Enes Umut Parlak "Sessiz Tanık 2” eserleri ile ikincilik ödülü aldı.

Canlı Yayın Sunum Kategorisi'nde Dide Sena Bozkurt "Net Gündem” projesi ile birincilik; Berran Efe, Meryem Afra Yıldırım ve Gizem Yaşayacak "Selçuk Gündem” çalışmaları ile ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Dijital İçerik Yönetimi Kategorisi'nde Recep Aydoğan, Selman Aydoğan ve Muhammed Furkan Yağız "Ya Olmasaydı” projeleri ile birincilik; Doğukan Koçoğlu "Uzay Çağında Yolculuk” eseri ile üçüncülük ödülüne değer görüldü.

Radyo Drama Kategorisi'nde Hasan Alp Hancı "Siz Kimdiniz?” çalışması ile üçüncülük; Belgesel Film Kategorisi'nde ise Yusuf Demirli, Cemrecan Yurtman ve Şafak Ünal "Yolun Yarısında” projesi ile üçüncülük ödülü aldı.

Kaynak: Haber Merkezi