YÖNTEM Öğretmenleri buluşturdu

Yöntem Eğitim Kurumları bünyesindeki okullarındaki Yöntem Meram Yerleşkesi, Selçuklu Yerleşkesi, Yaka Yerleşkesi ve Özel Öğretim Kursundaki öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Gününde buluşturdu.
Yönetim kurulu üyelerinin öğretmenlerden oluşan ve bir Öğretmen Kuruluşu olan Yöntem Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmenler Gününde bünyesindeki okullardaki öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Gününde Konya Ramada Hoteldeki akşam yemeğinde buluşturarak, bu anlamlı günlerini kutladı.
Akşam yemeğine Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı, Yöntem Eğitim Kurulu Üyesi ve Fizik Öğretmeni Serdar Özdemir, Yöntem Eğitim Kurulu Üyesi ve Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Akar, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Yöntem Eğitim Kurumları Yönetimi Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı konuşmasında meslektaşlarının öğretmenler Gününü kutlayarak, "Cumhuriyetimizin Kurucu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk durmadan ülkemiz için çalışmış, bizlere silah arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyetini bırakmışlardır. Mesleğini severek yapan insanlar olarak, öğrencilerimizi Cumhuriyetimiz v e kazanımlarına sahip çıkıp, ülkesini ve milletini seven çocuklar olarak yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz biliyoruz ki sevdalısı olduğumuz bu toprakların gerçek sahipleri; Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayan, millî ve manevî değerleriyle iyi yetişmiş evlatlarımızdır. Bizleri kırmayarak düzenlediğimiz yemeğe katıldığınız için hepinize teşekkür ederken, öğretmenler günümüzü kutluyorum” dedi.
Yemeğe katılan öğretmenler sohbet ederek, birlikte öğretmenler gününü kutladılar.
Kaynak: Haber Merkezi