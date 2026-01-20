Başvuranlara 19 bin 250 lira! Bakan Işıkhan detayları açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programlarında cep harçlığı ücretlerinin artırıldığını duyurdu.

İşgücü Uyum Programları'na katılanların cep harçlıklarına zam geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, günlük cep harçlığının bin 375 liraya, aylık toplam ödemenin 14 günlük katılım olması durumunda 19 bin 250 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan "İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz." dedi.

Işıkhan sosyal medya paylaşımında "Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik. Günlük cep harçlığı; bin 375 liraya, 14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19 bin 250 liraya yükseldi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi