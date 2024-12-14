Benzine gece yarısı zam geldi: Bu sabah tabelalar değişti

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapıldı.

Orta Doğu'da artan gerilim, döviz kurundaki dalgalanmalar petrol fiyatlarını etkiliyor. Neredeyse her gün akaryakıt zammına uyanırken bugün de benzine yeni zam geldi. Dövizdeki hareketlilik, Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını önemli ölçüde etkileyen etkenlerden. Neredeyse her gün akaryakıt zammının olmadığı bir günümüz olmuyor. Gece yarısı itibarıyla benzinin litresine 98 kuruş zam geldi. Bazı akaryakıt şirketlerinde fiyat değişimi 1 TL oldu. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!