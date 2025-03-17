Standardı belirlenen meslek sayısı 1000’i geçecek

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan, halihazırda 920 olan standardını belirledikleri meslek sayısını yıl sonuna kadar 1000’in üzerine çıkartmayı, bunlardan 100’ünü de geleceğin meslekleri olarak tanımlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Mustafa Necmi İlhan, dünyada iş yapma biçimleriyle birlikte mesleklerin de değiştiğini, özellikle yapay zekanın bulunmasıyla yeni mesleklerin ortaya çıktığını söyledi.

MYK'nin, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirerek ülkenin insan kaynakları yönetiminde ve çalışma hayatında yeni bakış açıları geliştirdiğini, iş gücü niteliği ile kaliteli istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını belirten İlhan, Kurum olarak bugüne kadar 27 sektörde 920 mesleğin standardını belirlediklerini anlattı.

Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması ve potansiyel iş gücünün istihdam edilebilmesi için yeni mesleklere uyum sağlanmasında fayda olduğunu aktaran İlhan, "İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye'nin Yetenek Dönüşümü 2020 Raporu"na göre, Türkiye'de otomasyon seviyesinin yüzde 20-25 arasında olduğunu ifade etti.

"Yapay zeka ve dijital teknolojilerin, 2030'a kadar 3,1 milyon iş olanağı yaratmasını bekliyoruz"

Mustafa Necmi İlhan, yapay zeka ve dijital teknolojilerin, bazı iş kayıplarına yol açacağı ön görülse de üretkenlik artışı, artan yatırım ve hizmet ekonomisinin büyümesiyle beraber 2030'a kadar yaklaşık 3 milyon 100 bin iş olanağı yaratmasını beklediklerini söyledi.

"Bunun yanında iş gücünün sosyal ve ileri teknolojik beceriler edinmesi de gerekecek ve önümüzdeki 10 yıla kadar bu becerilere sahip çalışanlara talebin artacağını söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulunan İlhan, "Dünya Ekonomik Forumunun 2023'te yayımladığı rapora göre, 2030 yılı itibarıyla gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka, siber güvenlik ve yenilenebilir enerji alanlarının popülerliği artacak. Bu alanlarda istihdamın artacağını bugünden bilmek ve buna göre hazırlık yapmamız gerekiyor ki biz de bu çalışmalara başlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

İlhan, Dünya İstihdam Raporu'nda gişe memurluğu, çağrı merkezi elemanı ya da el becerisine dayalı bazı mesleklerin giderek istihdamının azalacağının öngörüldüğünü belirterek, bu meslek gruplarındaki kişileri ikiz dönüşüm kapsamında istihdamda tutmak gerektiğini ve bu amaçla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

İşverenlerin yüzde 63'ünün istihdam edecekleri her 5 kişiden 3'ünün becerisinin yeterli olmadığını söylediğini ifade eden İlhan, bunun çözümünün, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdamından geçtiğini dile getirdi.

"Dünya artık çok mekanik, robotik insanlar istemiyor"

İlhan, küresel iş gücünün yüzde 59'unun 2030'a kadar yeniden beceri kazanmak zorunda olacağına işaret etti.

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik gibi becerilerin yanı sıra analitik düşünme, liderlik ve iş bileşenleri ön plana çıkıyor. Dünya artık çok mekanik, robotik insanlar istemiyor. Dijital dönüşüm kapsamında, yapay zeka bileşenlerini kullanma ve siber güvenlik becerilerine, dijital dönüşümün argümanlarına sahip ama aynı zamanda liderlik edebilecek, sosyal dönüşümü sağlayabilecek, yani bu becerilerle beraber kalbi de olan, sosyal düşünen insanların istihdamı artacak.

Yapay zeka, büyük veri, ağlar ve siber güvenlik, teknolojik okuryazarlık, yaratıcı düşünme, dayanıklılık, esneklik, çeviklik, yaşam boyu öğrenme, liderlik, sosyal etki içeren meslekler önümüzdeki yıllarda istihdamın ana kodları olacak gibi gözüküyor."

Kurum bünyesinde, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka, Yeşil Dönüşüm ve Akıllı Tarım ile Havacılık ve Uzay Savunma Sanayi isminde danışma kurulları oluşturduklarını bildiren İlhan, bu kurullarda Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni mesleklerin standartlarını belirleme çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

İlhan, bugüne kadar dijital dönüşüm alanında 38 meslekte standartları belirlediklerini ifade ederek, bu meslekler arasında yapay zeka programcısı, blok zincir analisti, etik hacker, robotik sistemler operatörü, bulut bilişim analisti gibi mesleklerin yer aldığını söyledi.

Dünya gündeminde iklim değişikliği ve su krizinin yer aldığına işaret eden İlhan, Türkiye'deki tarım alanlarının daha iyi kullanılması, yeşil dönüşümün daha iyi sağlanması gerektiğini vurguladı.

"En çok meslek standardına sahip ülkelerden biri olacağız"

İlhan, yeşil dönüşüm sürecinde çevre sektöründe 30, diğer alanlarda ise 15 mesleği tanımladıklarını belirterek, bunlar arasında sürdürülebilirlik uzmanı, batarya elektrikli araç bakım onarımcısı, eko rehber ve zirai dron operatörü gibi mesleklerin bulunduğunu anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu ile işbirliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İlhan, "Önümüzdeki dönemde yeni mesleklerin gündeme gelmesi, artık bir beklenti değil fiili durum açıkçası. Biz de 2025 yılı sonuna kadar standardını belirlediğimiz meslek sayımızı 1000'in üzerine çıkarmak istiyoruz. Bu mesleklerden 100'ünü de geleceğin meslekleri olarak tanımlamak arzusundayız. Böylece toplam 1000'den fazla ulusal meslek standardıyla en çok meslek standardına sahip ülkelerden biri olacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA