Tabela değişiyor! Benzine zam geliyor

Milyonlarca araç sahibi benzin ve motorin fiyatlarını merakla takip ediyor. Son yapılan açıklamaya göre, benzin fiyatlarında 1,27 liralık artış bekleniyor. Motorin ve LPG’de ise herhangi bir artışın yaşanmayacağı kaydedildi.
Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.
ÖTV TUTARI BELLİ OLDU
Dün TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da belli oldu.
LİTREDE 1,27 LİRALIK ZAM
Yapılan değişiklikle birlikte benzine 7 Ocak 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,27 TL zam bekleniyor.
MOTORİN VE LPG'YE ZAM YOK
Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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