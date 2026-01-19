TBMM’de en düşük emekli aylığı düzenlemesi görüşülecek
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 13 maddelik teklifin Genel Kurul görüşmeleri yarın başlayacak.
En düşük emekli aylığında artış için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli faydalanacak.
Teklif ile en düşük emekli aylığını yüzde 18,48 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkacak.
Yapılacak artış için gerekli kaynak hazineden aktarılacak. Düzenlemenin bütçeye etkisinin, 2026 yılının ilk 6 ayında 66,3 milyar lira, yıllık etkinin ise toplam 110,2 milyar lira olması öngörülüyor.
Asgari ücrette işveren desteği artıyor
13 maddelik kanun teklifli aynı zamanda asgari ücrete iş veren desteğinin bin 270 liraya yükseltilmesini de içeriyor.
Kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Emekliler en düşük aylığa yapılan ücret artışını ise teklif yasalaşıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra alabilecek.
Teklifin yürürlüğe girmesi Ocak ayı maaşlarına yetişmemesi durumunda en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına şubat ayında fark ödemesi yapılması
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”