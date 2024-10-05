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2,5 milyar liralık dolandırıcılık operasyonunda 28 tutuklama

2,5 milyar liralık dolandırıcılık operasyonunda 28 tutuklama
Eskişehir merkezli 19 ilde sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla mağdurlara yüksek kazanç vadedip, 2,5 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 28’i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yüksek kar vadeliyle dolandırıcılık şikayetleri sonrası soruşturma başlattı. İncelemede şüphelilerin, sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kar vadedip, dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Dolandırıcılık için 23 farklı paravan şirket kurduğu ve 112 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik önceki gün Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat'ta şafak operasyonu düzenlenirken; 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

SAHTE FİNANSAL TABLOLAR, YATIRIM UYGULAMALARIYLA İKNA ETMİŞLER

Gözaltına alınan 40 kişiden 24'ü Eskişehir'de, diğer şüpheliler ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri kişileri, oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamalarını gösteren belgelerle dolandırdığı belirlenirken, 1 yılda bankalar üzerinden yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

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