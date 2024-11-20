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74 düzensiz göçmen yakalandı

74 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul’da 74 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde 10 farklı adrese operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 65 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da 9 kişi yakalandı

Ayrıca Gaziosmanpaşa'da 10 mobil göç aracı, 165 polis, 23 göç uzmanı ile düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.

Uygulamada 504 yabancı uyruklu sorgulanırken, ülkeye kaçak giriş yapan, vize ihlali bulunan ve yasal kalış süresini ihlal etmiş olan 9 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Düzensiz Göçmenler #Göç #İstanbul

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