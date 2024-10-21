Fethullah Gülen öldü mü? Fethullah Gülen kimdir, kaç yaşında?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü? sorusu birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Fethullah Güler öldü mü? Fethullah Güler kimdir, kaç yaşında?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü kendisine yakın hesaplarca paylaşıldı.

Fethullah Gülen öldü mü?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Gülen'in ölüm haberini kendisine yakın Herkül sitesi duyurdu.

Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada "Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam'a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

FETÖ lideri Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ölüm haberlerini doğruladı.

Fethullah Gülen kimdir?

Fetullah Gülen, 1999 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişiminin planlayıcısı olan Gülen hakkında"anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye teşebbüs", "devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla elde etme", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi ciddi suçlar bulunmaktadır.

251 vatandaşımızı şehit ettiler!

15 Temmuz 2016'da, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan takipçilerine verdiği emirle 16 Temmuz 2016 sabahına karşı Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini yıkmak için harekete geçtiler. 17 Temmuz 2016'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yetkililere "O zatı (Gülen'i) artık bize teslim edin" çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri, 27 farklı suçlamadan dolayı, ABD'ye resmî olarak yedi kez Fethullah Gülen'in iadesi için talepte bulunulduğunu belirtmiştir. Fethullah Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmek ile suçlanmakta, ayrıca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin bir numaralı faili olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Fethullah Gülen, Fethullahçılar'ın darbe girişimi öncesi işlediği iddia edilen suçlar ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmak üzere hakkında açılan 45 davada bir numaralı sanık olarak hâlen yargılanmaktadır.

Amerika'da saklanırken öldü!

15 Temmuz'de sivillerin ölüm emrini veren terörist Fetullah Gülen uzun yıllardır Amerika'nın Pensilvanya Eyaleti'nde yaşıyordu. Sadece kendisine çok yakın örgüt mensupları ile görüşen terörist elebaşı 20 Ekim'de öldü. Örgütte taht savaşının başladığı yönünde haberler geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi