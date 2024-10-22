Husumetlesini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Mehmet Korkmaz (35), husumetli olduğu Aykut Alpaslan’ı (30) bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mehmet Korkmaz ve Aykut Alpaslan, Birlik Sokak üzerinde bir araya geldi. Korkmaz ve Aslan bir süre konuşup tartıştıktan sonra kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Korkmaz, Aslan'ı bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polatlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alpaslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu, şüpheli Korkmaz ilçeden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”