Kandilli ve AFAD Duyurdu! Bursa’da Deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Bursa’da deprem olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu bildirirken, AFAD ise büyüklüğü 3.6 olarak geçti.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Bursa'da deprem olduğunu açıkladı. AFAD'ın aktardığına göre Mudanya ilçesinde saat 14.12'de bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak kayıtlara geçerken derinliği ise 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre ise ilçede 3.7 büyüklüğünde ve 12.7 kilometre derinliğinde bir deprem gerçekleşti.

Olayla ilgili henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi