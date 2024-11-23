Kaza yapan otomobile polis otosu çarptı

Bursa’da kayganlaşan yolda sürücüsünün kaza yaptığı otomobile, arkadan gelen polis otosu çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi girişindeki Üç Kurmalı mevkisinde meydana geldi. 16 ARR 346 plakalı otomobiliyle Bursa'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan Samet Gürtürk, sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp savrulduktan sonra yol ortasında durdu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, aracından inip, fotoğraf çekerken; 10 dakika sonra arkadan gelen Bölge Trafik ekiplerine ait polis otosu da kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından savrularak kaza yapan otomobile vurdu.
İki araçta da hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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