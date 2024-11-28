GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Otoparkta yatan köpeğini aracıyla ezen komşusundan şikayetçi oldu!

Otoparkta yatan köpeğini aracıyla ezen komşusundan şikayetçi oldu!
ANTALYA’da yaşayan Hasan Kilit (50), köpeği Cesika’nın, komşusu tarafından araçla ezilerek aldığı ağır yaralar nedeniyle uyutulmak zorunda kaldığını iddia etti. Komşusunun köpeğine yanlışlıkla çarptığını söylediğini ancak güvenlik kamerası görüntülerinden kasıtlı çarptığını gördüğünü anlatan Hasan Kilit, “Cesika’yı aracın altında sürüklediğini gördüm. Kasıtlı yaptığını düşündüğüm için şikayetçi oldum“ dedi.

Olay, 15 Kasım'da Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla otoparka giren E.Ç., komşusu Hasan Kilit'in K9 köpeği 19 yaşındaki 'Cesika'yı ezip, aracın altında birkaç metre sürükledi. Araçtan inen E.Ç. köpeği aracının bagaj kısmına yerleştirdikten sonra uzaklaştı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.Ç.'nin önce köpeğin üzerinden geçtiği, ardından da geri- ileri manevra yaparak köpeği ezdiği anlar yer aldı.

'YANLIŞIKLA ÇARPTIM DEDİ'

Köpeğinin 15 yıldır kendisiyle olduğunu belirten Hasan Kilit, "Cesika, olay günü otoparkta yatıyordu. Komşum kazanın üzerinden saatler geçtikten sonra beni aradı. 'Arabayla geri gelirken gölgelik tülün altında kalan Cesika'ya çarptım' dedi. Yanlışlıkla çarptığını söylediği için ben de insanlık hali olabileceğini söyledim. Köpeğimi yakında bir yere götürmek yerine, Varsak bölgesinin üzerinde bulunan Kirişçiler Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne bırakmış. Kayıt numarasını ve hayvanın arabanın içindeki görüntülerini gönderdi. Ben de Isparta istikametindeydim. Gece saatlerinde hemen yola koyuldum ve Cesika'yı aldım. Köpeğimi Muratpaşa ilçesinde bulunan bir hayvan kliniğine getirdim. Vücudunun her yeri kırıktı ve çok acı çekiyordu. Başhekim beni çağırdı ve yapılabilecek bir durum kalmadığını, acı çekmemesi için uyutulması gerektiğini söyledi. Ben de onay vermek zorunda kalarak vedalaştım" dedi.

'GÖRÜNTÜLER KARŞISINDA ŞOK OLDUK'

Cesika'ya çarpan komşusunun hareketlerinden şüphelendiğini belirten Hasan Kilit, "Şüpheli konuşmaları dikkatimi çekti. İş yeri kameramı inceledim ve gördüğüm görüntüler karşısında şok oldum. Merhamet ve vicdan sahibi olmayan şahıs, gözümüzün içine baka baka bizi uyutmaya çalışmış. Kapalı otoparkıma girerek bodoslama şekilde köpeğime çarpmış. O esnada hayvan ayağa kalkıyor ve yeniden aracın altına alıyor. Sürükledikten sonra Cesika arka tekere takılıyor ve bağırmaya başlıyor. Zaten yaşlı bir hayvan ve beli kırılmış. Olay sonrası komşularımıza gidiyor. Onlar da 'Hasan Bey'i arayalım' diyorlar. Fakat beni aratmıyor. 2 boyunca saat hayvan araçta ve vücudundaki kırıklarla kasislerden geçiliyor. Burada kırk araçlık otopark var. Alan zaten büyük ama hayvanıma gelip çarpabiliyor. Görüntüleri gördükten sonra bu kişi hakkında yasal yollara başvurdum. Gözümüzün içine baka baka bu vahşeti ve canice hareketi yapan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Komşusunun köpeğini bilerek ezdiği iddia edilen E.Ç.'ye ise ulaşılamadı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER