Pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi adliyede

Sivas’ta aralarında husumet olan Ali Özen’i pompalı tüfekle vurarak öldüren İ.Y. (34), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde meydana geldi. Ali Özen, kullandığı araçla husumetli olduğu İ.Y.'nin bulunduğu otomobilin önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, İ.Y., yanındaki pompalı tüfekle Ali Özen'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Özen ile olay sırasında kaldırımda bulunan İbrahim Şahin'e isabet etti. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Özen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli İ.Y., gece saatlerinde polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan İ.Y., adliyeye sevk edildi. Sol kolunun sarılı olduğu görülen şüpheli İ.Y., 'Cinayeti neden işledin' sorusuna cevap vermedi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ali Özen'in cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ali Özen, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İbrahim Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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