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Sıcaklık 6-12 derece düşecek, kar görülecek

Sıcaklık 6-12 derece düşecek, kar görülecek
Yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece azalacak, çarşamba günü İstanbul ve Ankara’da kar yağışı görülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin yarından itibaren yeni yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirten Macit, yarın akşam saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların, salı ve çarşamba günü yurt genelinde etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Sıcaklık hissedilir derecede azalacak

Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi

Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle yarın iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiğine işaret eden Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3 büyükşehirde hava durumu

Macit, İstanbul'da yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak görüleceğini, salı günü de sağanağın devam edeceğini söyledi.

Çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da yarın hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek" şeklinde konuştu.

Ankara'da yarın yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de yarın yağış beklenmediğini ancak salı günü sağanak yağışın etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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