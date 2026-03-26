2026 Konya’da kurbanlık fiyatları | Konya’da büyükbaş kurbanlık ne kadar, Konya’da küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2026 Konya’da kurbanlık fiyatı

Kurban Bayramı'na yaklaşık iki ay kala Konya'da besi çiftliklerinde hareketlilik artmaya başladı. Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığı açısından önde gelen şehirlerinden biri olan Konya'da, kurbanlık hazırlıkları hız kazanırken şehir genelinde ticaret ve lojistik faaliyetlerin de yoğunlaşması bekleniyor.

Doğu'dan sevkiyatlar başlıyor

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte özellikle Ağrı ve Van gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Konya'ya yoğun hayvan sevkiyatı yapılacak. Besi çiftliklerine ulaşan kurbanlıkların bir kısmı şimdiden alıcı bulurken, önümüzdeki haftalarda sevkiyatın daha da artacağı öngörülüyor. Artan hayvan girişine bağlı olarak şehir girişlerinde ve hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanabileceği ifade ediliyor.

2026 Konya kurbanlık fiyatları şekillendi

2026 yılı için Konya'da kurbanlık fiyatları büyük ölçüde netleşti. Son yıllarda artan maliyetlerin etkisiyle fiyatlarda yükseliş trendi bu yıl da devam etti.

Kurbanlık düve: 180.000 TL – 300.000 TL

Kurbanlık dana: 190.000 TL – 500.000 TL

Büyükbaş hisse bedeli: 17.500 TL – 30.000 TL

Yedi hisseli bir büyükbaş kurbanda kişi başı maliyet ise yaklaşık 28.000 TL ile 60.000 TL arasında değişiyor.

Küçükbaş fiyatları bekleniyor

Büyükbaş hayvan fiyatları netlik kazanırken, küçükbaş kurbanlıklar için henüz kesin rakamlar açıklanmadı. Sektör temsilcileri, koyun ve keçi fiyatlarının da kısa süre içinde belli olacağını belirtiyor.

(Ali Asım Erdem)