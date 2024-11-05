AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç görevinden ayrıldığını duyurdu

AK Parti’de 8’inci Büyük Olağan Kongre süreci devam ederken, Konya’nın Karatay ilçesinde yeni gelişme yaşandı. Mevcut AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç yeni dönemde aday olmayacağını duyurdu.

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi tüm hızıyla devam ederken, Konya'nın Beyşehir, Hadim, Ereğli, Akören, Güneysınır, Kadınhanı ve Ilgın kongre süreci tamamlandı.

Öte yandan gözler merkez ilçelere çevrilirken Karatay İlçe Başkanlığında yeni gelişme yaşandı. Mevcut Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç aday olmayacağını duyurdu.



Mehmmet Genç aday olmayacağını şu sözlerle duyurdu;

"2014 yılından beri yürüttüğüm AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı görevini, partimizin tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralı gereğinden dolayı yapılacak olan yeni kongrede ilçe başkanlığı görevine aday olmayacağımı ve bayrağı bir başka arkadaşıma devredeceğimi siz değerli hemşehrilerimizin bilgisine sunarım."

"2014 yılından beri yapılan her seçimde tüm kademelerimiz ile birlikte özveri ve gayret ile çalışarak Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'mizi her daim zafer sonuçları ile taçlandırdık."

"Halkımızın taleplerini eksiksiz bir şekilde gidererek gönüllerde hoş bir seda bırakma arzusu ile sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan çalışmalarımızı gerçekleştirdik."

"İnanıyorum ki bundan sonra bayrağı devralacak arkadaşımız da bu kutlu davayı daha ileriye taşıyacaktır."

"Bu uzun süre zarfında bizlerle yol yürüyen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, mahalle başkanlarımıza, muhtarlarımıza, sandık görevlilerimize ve müşahitlerimize teşekkürü bir borç bilirim."

"Rabbim, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi daha nice zaferlere ulaştırmayı nasip eylesin Ülkemizin birlik ve beraberliği daim olsun. Saygılarımla…"

Kaynak: Haber Merkezi