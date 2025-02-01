AKOM DUYURDU | Konya’da Kampüs Tramvay hattı seferleri geçici olarak durduruldu

Konya AKOM, Kampüs Tramvay hattının seferlerinin geçici olarak beklemeye alındığını duyurdu.
Yapılan ilk açıklamada, seferlere ilişkin gelişmelerin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı belirtilerek, vatandaşların alternatif ulaşım yollarını kullanmaları önerildi.
AKOM'dan ikinci açıklama geldi!
Konya AKOM'un yaptığı ikinci açıklama ile Kampüs Tramvay hattının seferlerinin yeniden devam ettiği bildirildi.
AKOM vatandaşların tramvay seferlerinden sorunsuz şekilde faydalanabileceğini belirtti.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi