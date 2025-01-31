Anadolu Medya Grup Vakfı’ndan Selçuklu Belediyesi’ne Ziyaret
Anadolu Medya Grup Vakfı mütevelli heyeti, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, vakıf başkanı Ahmet Özer, başkan yardımcısı Mustafa Tatlısu, mütevelli heyeti üyeleri Nurettin Bay ve İlker Özkan ile Mirajans Genel Müdürü Durmuş Yakıcı yer aldı.
ANMEG VAKFI Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Selçuklu Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, 2024 yılı boyunca ilçeye yapılan hizmetleri büyük bir memnuniyetle gözlemlediklerini ifade etti.
Özer,
"Selçuklu, Konya'nın en büyük ilçesi ve modern yüzü olarak biliniyor. Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında ilçede belediye hizmetlerinden çok daha fazlasının gerçekleştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise Anadolu Medya Grup Vakfı'na bağlı yayın kuruluşlarının milli ve manevi değerlere uygun yayın yaptığını vurguladı.
Pekyatırmacı,
"Hep birlikte bu şehre hizmet ediyoruz. Güzel bir şehirde yaşıyoruz . Bu güzelliğe güzellik katmak hepimizin görevi. Bu görevi layıkıyla yerine getirebildiysek ne mutlu bize… " şeklinde konuştu.
Ziyaret, Selçuklu ilçesinin gelişimi ve medya ile yerel yönetim arasındaki iş birliğinin önemine dair karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.
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