ANMEG’den Konya Emniyet Müdürü Necmettin Koç’a ziyaret
Anadolu Medya Grup Vakfı (ANMEG) yönetimi, Konya Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Necmettin Koç'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette ANMEG Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer, Başkan Vekili Mustafa Tatlısu, Mütevelli Heyeti üyeleri Nurettin Bay ve İlker Özkan ile KONTV Haber Müdürü İbrahim Arıcı yer aldı.
Görüşmede ANMEG Başkanı Ahmet Özer, vakıf bünyesinde faaliyet gösteren yayın kuruluşları hakkında bilgi verdi. Özer, topluma hizmet odaklı bir çizgide yayınlar yaptıklarını ifade etti.
Konya Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti. Selçuklu payitahtı ve kadim şehir Konya'da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Koç, şehirde huzur ve güvenliğin sağlanması için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını söyledi.
Koç ayrıca trafik güvenliğinden asayiş hizmetlerine, önleyici çalışmaların artırılmasından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok alanda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.
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