ANMEG Vakfı’ndan Vali İbrahim Akın’a ziyaret

ANMEG Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, maneviyat şehri Konya'ya hizmet etmenin önemine dikkat çekerek Vali Akın'ı Konya'ya atanması nedeniyle tebrik etti. Özer, Vali Akın'a Türkiye'nin ilk medya vakfı olan ANMEG Vakfı ve bağlı yayın kuruluşları hususunda bilgi verdi.
Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akın, medyanın sosyal hayat içerisindeki önemine değindi. İle hizmet noktasında medyanın da katkısına ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Akın, Konya medyasını şehre yakışır şekilde gelişmiş, bulduğunu kaydetti.
Ziyarette ANMEG Vakfı Mütevellileri İlker Özkan ve Nurettin Bay ile Kontv Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy da yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi