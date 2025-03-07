Başkan Altay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bugün, hanım kardeşlerimiz bilimden sanata, ekonomiden siyasete, hayatın her alanında toplumumuzu ileriye taşımaktadır. Peygamber Efendimizin, ‘Kadın ve erkek bir bütünü tamamlayan iki eşit parçadır’ sözünden hareketle sağlıklı ve huzurlu bir toplumu hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Kadınlar, tarihten bu yana toplumumuzun vicdanı, merhametin sembolü, ailenin temel taşı olmuştur. Şefkatiyle yaralar sarmış, emeğiyle geleceği inşa etmiş, azmiyle dünyaya yön vermiştir.

Aileden eğitime, kültürden ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınların varlığı, emeği ve başarısı büyük bir gurur ve güç kaynağıdır. Bugün, hanım kardeşlerimiz bilimden sanata, ekonomiden siyasete, hayatın her alanında toplumumuzu ileriye taşımaktadır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Havva'dan itibaren tarihte iz bırakan nice kadın anlatılır. Bu anlamda, dinimizin ve medeniyetimizin kadına bakışı daima onun saygınlığını ve haklarını korumak üzerine olmuştur.

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti reddederken, hanım kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayabileceği bir toplum inşa etmenin sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da gücümüzü hanım kardeşlerimizden alıyor, tüm ailelerimizin yaşam standartlarını yükseltmenin gayretini veriyoruz. Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimizle, Meslek Edindirme Kurslarımızla, Aile ve Kadın Destek Merkezimizle, KOMEK Atölyelerimizle, kooperatiflerimizle, Spor Konya faaliyetlerimizle hanım kardeşlerimize ve ailelerimize destek olmanın, istihdamdaki paylarını artırmanın çabasını gösteriyoruz.

Peygamber Efendimizin, "Kadın ve erkek bir bütünü tamamlayan iki eşit parçadır” sözünden hareketle sağlıklı ve huzurlu bir toplumu hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehrimizin fedakâr anneleri ve eşleri; Gazze'de İsrail'in katliamlarına kahramanca direnen hanım kardeşlerimiz olmak üzere ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularla kutluyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi