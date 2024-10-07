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Başkan Altay: “Gazze, tüm insanlık vicdanının gömüldüğü bir mezar oldu”

Sibel Elmas
Muhabir

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Başkan Altay: “Gazze, tüm insanlık vicdanının gömüldüğü bir mezar oldu”
Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü katliam ve soykırıma tüm dünya sessiz kalsa da Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Altay, “7 Ekim’den bu yana Gazze, tüm insanlık vicdanının gömüldüğü bir mezar oldu. Gazze, her Müslümanın ortak davası; hepimizin ortak imtihanıdır. İsrail, katliam ve soykırımın hesabını en ağır şekilde ödeyecek. Filistinli kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum. Onlara şanlı bir zafer diliyorum. Başta İsmail Heniyye olmak üzere, Filistin’de şehitler kervanına dâhil olmuş tüm mücahitlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü katliamların birinci yılında bir mesaj yayımladı.

Terör devleti İsrail'in Filistin'de yıllardır sistematik olarak sürdürdüğü zulmü 7 Ekim 2023'ten bu yana büyük bir katliam ve soykırıma dönüştürdüğünü belirterek, "Katil İsrail, tam bir yıldır çoluk-çocuk demeden öldürüp hiçbir hedef gözetmeden yakın tarihin en büyük soykırımını tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Tam bir yıl boyunca gözü dönmüş İsrail rejimi, 17 bini çocuk, 11 binden fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 42 bin Filistinliyi katletti. Camileri, hastaneleri, okulları yıktı, yüz binlerce masum insanı evsiz bıraktı. 7 Ekim'den bu yana Gazze, tüm insanlık vicdanının gömüldüğü bir mezar oldu. Gazze, her Müslümanın ortak davası; hepimizin ortak imtihanıdır” dedi.

Kana doymayan İsrail rejiminin Gazze'deki acı tabloyu daha da genişe yayarak, yeni bir Gazze oluşturmak için gözünü Lübnan'a diktiğini, orada da masum insanları katletmeye başladığını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumundadır. Tarih boyunca her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olan ülkemiz, İsrail'in saldırılarını artırdığı Lübnan halkının ve hükümetinin de yanındadır.”

İsrail'in zulmünü başta Dünya Belediyeler Birliği olmak üzere her platformda dile getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, "Tüm dünya sessiz kalsa da biz sessiz kalmayacağız. Zulüm sona erene, suçlular hesap verene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. İsrail, katliam ve soykırımın hesabını en ağır şekilde ödeyecek. Ben bir kez daha eli kanlı İsrail'i lanetliyorum. Bu katliamlarda hayatını kaybeden tüm şehitlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şartlara rağmen kahramanca mücadelelerine devam eden Filistinli kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum. Onlara şanlı bir zafer diliyorum. Başta İsmail Heniyye olmak üzere, Filistin'de şehitler kervanına dâhil olmuş tüm mücahitlere Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

(Sibel Elmas)

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