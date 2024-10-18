Başkan Altay: Konya’ya kazandırdığımız eserlerde nitelikli mimarlarla çalışıyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Gençlik Meclisi’nin “Üniversite Buluşmaları” kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Üniversite Buluşmaları” kapsamında Konya Teknik Üniversite (KTÜN) Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

KTÜN Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Türkiye ortalaması dikkate alındığında oldukça önemli bir geçmişe ve bilimsel birikime sahip olduklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti.

"KONYA GEÇMİŞTEN BİRİKTİRDİĞİ KADİM MEDENİYETİN İZLERİNİ BUGÜN DE YANSITAN GÜZEL ŞEHİRLERİMİZDEN BİRİSİ”

Öğrencilere hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Anadolu'nun en güzel üniversitelerinden birinde eğitim gördüklerini ifade ederek, "Fiziki imkanların çok daha iyi olduğu bir yeni kampüse kavuşmanız konusunda sayın rektörümüzle birlikte yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz” diyerek konuşmasına başladı.

Özellikle şehre yeni gelen öğrencilere Konya'nın 200 yıl Selçuklu'ya başkentlik yapmış önemli bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Özellikle dışardan gelen arkadaşlar bunu iyi bilmeli. Konya, yaklaşık 10 bin yıldır şehir hayatının devam ettiği dünya üzerindeki ender yerleşim yerlerinden birisi. Çatalhöyük ile başlayan yaşam bugüne kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiş. Çünkü dünya üzerinde bazı yerler ya çok yeni kurulmuş ya da eskiden çok kıymetli olmasına rağmen günümüze kadar önemini devam ettirememiş. Bugün Konya nüfus olarak Türkiye'nin 6'ncı büyük şehri. 120 bin yakın üniversite öğrencisi ve geçmişten biriktirdiği kadim medeniyetin izlerini bugün de yansıtan güzel şehirlerimizden birisi” ifadelerini kullandı.

"KONYA'YA KAZANDIRDIĞIMIZ ESERLERDE NİTELİKLİ MİMARLARLA ÇALIŞIYORUZ”

Konya gibi kadim bir şehre hizmet ederek çeşitli hassasiyetler güttüklerini anlatan Başkan Altay, "Özellikle nitelikli işler yapmaya gayret ediyoruz. Onun için de nitelikli mimarlarla çalışıyoruz. Her projede mutlaka çok önemli bir fikri yapı oluşsun arzu ediyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli mimarlık ofisleriyle çalışıyoruz” diye konuştu.

Kelebekler Vadisi, Selçuklu Kongre Merkezi, SOBE, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşısı, Millet Bahçesi ve Mevlana'nın arkasındaki dönüşüm, Şehir Kütüphanesi, Kılıçarslan Köşkü ve Çatalhöyük Tanıtım Merkezi gibi Türkiye'ye örnek projelerin Türkiye'nin ve dünyanın en önemli mimarları tarafından tasarlandığını kaydeden Başkan Altay, "Dolayısıyla biz yaptığımız işlerde eser ortaya koymak adına önemli mimarlık ofisleriyle çalışıyoruz. Bunun zorlukları da var. Ama şehirde her yapılan işte önemli birinin imzası olduğunu bilmenizi isterim. Bunu niye anlatıyorum. Öğrenci arkadaşlarımız teknik gezi düzenleyerek başka şehirlere gidiyorlar ama önce şehrimizdeki önemli eserleri hem mimari olarak hem statik olarak hem de tesisat-elektrik olarak incelemenizde bir fayda gördüğümüz ifade etmek için söylüyorum. Bundan sonra da şehrimize kazandıracağımız eserlerde mimari kaygılara devam edeceğiz” cümlelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY KONYA'NIN ULUSLARARASI ALANDAKİ AKTİF ROLÜNDEN BAHSETTİ

Uluslararası alanda yürüttüğü önemli görevler olduğundan da bahseden Başkan Altay, "Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını yürütüyorum. Merkezi Barselona'da olan, dünya üzerinde 240 binden fazla üyesi olan ve Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi temsilcisi kabul edilen bir teşkilattan bahsediyoruz. Bu görev vesilesiyle dünyada belediyeler neyi konuşuyor, belediyecilik trendleri nedir? Bununla ilgili konularda fikir beyan ediyoruz ve şu anda dünyada iki önemli konu var. Belediyelerin konuştuğu. Birincisi, göç meselesi. İkinci konu, iklim değişikliği. Şu anda bunlar hocalarımızın anlattığı bir tez olmaktan çıktı hayatımızı etkiler hale geldi. Özellikle iklim değişikliği ve çevre konusu hem belediyelerin hem de dünya üzerinde yaşayan her insanın en önemli konusu olmalı. Bu konuda genç arkadaşlarımızın da belli bir bilince erişmesi ve bize yardımcı olmaları gerekiyor.”

Başkan Altay konuşmasının devamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik faaliyetlerinden de bahsederek gençlerin Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı, Genç Kültür Kart'a başvurarak gençlik ve öğrenci hizmetlerinden faydalanmalarını istedi.

Başkan Altay, programın sonunda öğrencilerle sohbet ederek soruları cevapladı.

(Sibel Elmas)